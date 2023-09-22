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Выступление Нетаниягу слушал саудовский дипломат
22.09.2023 17:31 Алина Груднева

Выступление Нетаниягу слушал саудовский дипломат

Пока некоторые американские законодатели, поддерживающие палестинцев, выступают против участия Израиля в таких мероприятиях, как сессия Генассамблеи ООН, премьер-министра Биньямина Нетаниягу пришла послушать саудовская дипломат.

Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства, члены которой заметили представительницу Саудовской Аравии в зале.


Канцелярия премьер-министра Израиля

Напомним, основание внимание в речи Нетаниягу было акцентировано на потенциальном подписании соглашения о нормализации с Эр-Риядом.

"Мы находимся на пороге исторического соглашения с Саудовской Аравией. Этот мир сформирует новый Ближний Восток", - сказал он в ходе своего выступления.

 

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