



Выступление Нетаниягу слушал саудовский дипломат

Пока некоторые американские законодатели, поддерживающие палестинцев, выступают против участия Израиля в таких мероприятиях, как сессия Генассамблеи ООН, премьер-министра Биньямина Нетаниягу пришла послушать саудовская дипломат.



Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства, члены которой заметили представительницу Саудовской Аравии в зале.





Канцелярия премьер-министра Израиля



Напомним, основание внимание в речи Нетаниягу было акцентировано на потенциальном подписании соглашения о нормализации с Эр-Риядом.



"Мы находимся на пороге исторического соглашения с Саудовской Аравией. Этот мир сформирует новый Ближний Восток", - сказал он в ходе своего выступления.



