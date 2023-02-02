



Высший уровень опасности: Охрана Бахарав-Миара еще более усилена

Полиция повысила уровень угрозы в отношении юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара до 6-го уровня - самого высокого из возможных, сообщил сегодня 12-й канал ТВ.



Представители службы безопасности пояснили, что на этом уровне речь идет о "реальной угрозе нанесения телесных повреждений".



Недавно было принято решение усилить охрану советника после подстрекательств и угроз в ее адрес. Решение принято на фоне сообщений о том, что Бахарав-Миара, как ожидается, опубликует сегодня свое мнение о поправках к правительственному проекту правовой реформы.