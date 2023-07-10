



Высшие полицейские чины: Ами Эшед нанес фатальный удар по полиции



Высшие полицейские чины резко критикуют поведение начальника тель-авивского округа генерала Ами Эшеда и выражают недоумение по поводу его заявление об уходе в отставку.



"Генерал Ами Эшед окрасил полицию в политические цвета и тем самым нанес фатальный ущерб организации", - критикует один из высокопоставленных чиновников в руководстве полиции. "Доверие общества к нам пошатнулось из-за тех слов, которые генерал Эшед произнес, будучи одетым в форму".





Начальник полиции Коби Шабтай не был готов комментировать слова Эшеда и высоко оценил поведение полиции во время событий протеста: "Благодаря действиям полиции удалось избежать гражданской войны. Многие граждане должны благодарить нас каждый день, поскольку число жертв равно нулю по сравнению с большим количеством инцидентов и постоянных трений между полицией и протестующими".