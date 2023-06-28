



Высшее командование РФ знало о подготовке мятежа Вагнера



Генерал Сергей Суровикин, заместитель командующего военными операциями России в Украине, был заранее осведомлен о том, что глава наемников Евгений Пригожин планировал мятеж, сообщила во вторник газета New York Times.



Газета сослалась на официальных лиц США, со ссылкой на источники в американской разведке, и сообщила. Представители американской разведки "пытаются узнать, помогал ли генерал Сергей Суровикин, бывший высший российский командир в Украине, планировать действия господина Пригожина в минувшие выходные".



Во вторник Пригожин уехал в изгнание в Беларусь в соответствии с соглашением, которое положило конец короткому мятежу его бойцов Вагнера в выходные, после того как президент Владимир Путин похвалил свои вооруженные силы за предотвращение гражданской войны.

