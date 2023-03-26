



Высокопоставленный представитель минобороны: враги считают Израиль "слабым"

Высокопоставленный представитель министерства обороны говорит, что враги Израиля считают еврейское государство слабым на фоне споров вокруг реорганизации судебной системы.



“Наши враги считают Израиль слабым и ограниченным в своем возмездии, особенно в свете ослабления международной поддержки“, — сказал чиновник журналистам на условиях анонимности.



“Внутренняя ситуация стала центральным элементом, все игроки указывают на то, что Израиль находится в серьезном кризисе, и, по их мнению, это может привести к краху Израиля. Они признают такую возможность. [Нашим] средствам сдерживания нанесен ущерб, и запланированы нападения, основанные на их предположении, что Израиль парализован“, — говорит он.



Чиновник говорит, что его точку зрения разделяют глава Армии обороны Израиля Герци Халеви, глава ШАБАК Ронен Бар и глава Моссада Дэвид Барнеа.

Чиновник говорит, что ЦАХАЛ “полностью дееспособен“, несмотря на то, что сотни офицеров-резервистов угрожают бойкотировать добровольческую службу во время реформы.



“Но продолжение законодательного процесса без соглашения приведет к нарушению компетенции“, — говорит он.



“Это также влияет на постоянную армию. Мы уже видим трещину“, — говорит он, добавляя, что ЦАХАЛ также готовится к тому, что солдаты-срочники будут отказываться становиться офицерами.



“Ущерб уже есть, и это причина, по которой необходимо остановиться. Есть повреждения, потому что подразделению нужна сплоченность, а это противоречит духу ЦАХАЛа. Тот, кто думает, что дебаты о законе можно оставить за пределами [военных], застрял на 40 лет в прошлом. Нам нужно обуздать законодательство и учесть эту информацию“, — говорит он.

