



Высокопоставленный представитель Ликуда: Партия опустила руки



Многие министры и депутаты Ликуда утверждают в закрытых беседах, а также открыто, что они не верят, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заинтересован в продвижении правовой реформы, хотя вчера на заседании фракции он дал понять, что "реформа не умерла", сообщает газета "Маарив".



Высокопоставленный представитель "Ликуда" сказал в интервью газете "Маарив": "Мы отказались от всего, включая одного представителя из двух в комитете по отбору судей. После всех великих обещаний, все, что осталось для Ликуда в комитете по выбору судей - это только право вето, которое не стоило всех приложенных усилий. Ликуд опустил руки во всем, что касается назначения судей, и его шансы повлиять на назначения судей в судах низшей инстанции стремятся к нулю".