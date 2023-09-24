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Высокопоставленный министр покинет правительство и будет назначен послом
24.09.2023 09:35 Аркадий Бочаровский

Высокопоставленный министр покинет правительство и будет назначен послом


Министр науки Офир Акунис из партии Ликуд будет назначен послом Израиля в ООН и сменит нынешнего посла Гилада Эрдана, который завершает свою каденцию в следующем году.

Согласно сообщению газеты Едиот Ахронот, высокопоставленные правительственные чиновники утверждают, что это назначение утверждено и согласовано между Нетаниягу и министром иностранных дел Эли Коэном.

Кроме того, осведомленные источники утверждают, что сам Эрдан не заинтересован в продлении срока своих полномочий и хочет вернуться в Израиль по семейным обстоятельствам.

Напомним, что в ближайшее время Нетаниягу предстоит заполнить ряд ключевых дипломатических должностей за рубежом, среди которых - должность следующего генерального консула Израиля в Нью-Йорке.

В то же время премьер-министру предстоит решить, кто будет назначен послом Израиля в Вашингтоне вместо Майка Герцога, срок полномочий которого также истекает в наступающем году.

По имеющимся оценкам, Нетаниягу намерен назначить на эти посты министров, занимающих высокие посты.

 

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