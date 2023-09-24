



Высокопоставленный министр покинет правительство и будет назначен послом



Министр науки Офир Акунис из партии Ликуд будет назначен послом Израиля в ООН и сменит нынешнего посла Гилада Эрдана, который завершает свою каденцию в следующем году.



Согласно сообщению газеты Едиот Ахронот, высокопоставленные правительственные чиновники утверждают, что это назначение утверждено и согласовано между Нетаниягу и министром иностранных дел Эли Коэном.



Кроме того, осведомленные источники утверждают, что сам Эрдан не заинтересован в продлении срока своих полномочий и хочет вернуться в Израиль по семейным обстоятельствам.



Напомним, что в ближайшее время Нетаниягу предстоит заполнить ряд ключевых дипломатических должностей за рубежом, среди которых - должность следующего генерального консула Израиля в Нью-Йорке.



В то же время премьер-министру предстоит решить, кто будет назначен послом Израиля в Вашингтоне вместо Майка Герцога, срок полномочий которого также истекает в наступающем году.



По имеющимся оценкам, Нетаниягу намерен назначить на эти посты министров, занимающих высокие посты.



