Новости » Политика
Высокопоставленный источник: были сделаны уступки относительно Шойгу
25.06.2023 07:01 Аркадий Бочаровский

Высокопоставленный источник: были сделаны уступки относительно Шойгу



Высокопоставленный американский чиновник сообщил телеканалу ABC, что остается загадкой, почему лидер Вагнера Евгений Пригожин отказался  от организованного им мятежа. 

По словам источника, Путин был удивлен скоростью, с которой группа Вагнера продвигалась к Москве, и сейчас он пытается защитить свою позицию. Он не хочет, чтобы казалось, что он ведет переговоры из-за своего министра обороны Сергея Шойгу, но, по словам источника, США считают, что были сделаны "уступки" относительно будущего Шойгу и других.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы