



Высокопоставленный источник: были сделаны уступки относительно Шойгу





Высокопоставленный американский чиновник сообщил телеканалу ABC, что остается загадкой, почему лидер Вагнера Евгений Пригожин отказался от организованного им мятежа.



По словам источника, Путин был удивлен скоростью, с которой группа Вагнера продвигалась к Москве, и сейчас он пытается защитить свою позицию. Он не хочет, чтобы казалось, что он ведет переговоры из-за своего министра обороны Сергея Шойгу, но, по словам источника, США считают, что были сделаны "уступки" относительно будущего Шойгу и других.

