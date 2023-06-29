



Высокопоставленный член коалиции об интервью Нетаниягу: полный провал



Высокопоставленный член коалиции выразил разочарование интервью, которое премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал газете Wall Street Journal.



В интервью премьер заявил, что законодательство о правовой революции будет продолжено без пункта о преодолении вето БАГАЦа. По словам члена коалиции, "интервью - это очень большое разочарование, провал. Спустя семь месяцев мы остались с урезанной отменой “основания разумности”. Это противоположно тому, что было обещано избирателю".

