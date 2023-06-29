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Высокопоставленный член коалиции об интервью Нетаниягу: полный провал
29.06.2023 10:40 Аркадий Бочаровский

Высокопоставленный член коалиции об интервью Нетаниягу: полный провал


Высокопоставленный член коалиции выразил разочарование интервью, которое премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал газете Wall Street Journal.

В интервью премьер заявил, что законодательство о правовой революции будет продолжено без пункта о преодолении вето БАГАЦа. По словам члена коалиции, "интервью - это очень большое разочарование, провал. Спустя семь месяцев мы остались с урезанной отменой “основания разумности”. Это противоположно тому, что было обещано избирателю".
 

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