



Высокопоставленные полицейские: Бен-Гвир вредит нашему общественному имиджу

Заявление комиссара полиции Коби Шабтая представляет собой прямое признание того, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир наносит ущерб общественному имиджу полиции. Об этом в субботу вечером заявила группа высокопоставленных сотрудников полиции, сообщает Israel Hayom.



"Бен-Гвир пришел с добрыми намерениями, но с плохими советами. Государственная мудрость исчезла из Министерства национальной безопасности. У него нет желания освоить эту роль, все ведется небрежно и непрофессионально. Он еще не осознал, что он министр. Он слишком импульсивен и думает, что может учить [тех, у кого больше опыта]. Это не сработает. Это профессионалы", - сказали чиновники.



В субботу вечером комиссар полиции Коби Шабтай заявил, что допустил ошибку, понизив в должности командующего округом Тель-Авива со своего поста на фоне демонстраций против правительственного законодательства о судебной реформе.





