



Высокопоставленные чиновники режима в Иране сбегут в Венесуэлу



Высокопоставленные чиновники режима в Иране начали переговоры о предоставлении политического убежища в случае государственного переворота. Об этом сообщил сайт Iran International, который связан с оппозицией и финансируется саудовскими деньгами.



Согласно сообщению, в случае краха режима иранские чиновники вместе со своими семьями бегут в Венесуэлу. Делегация из четырех высокопоставленных чиновников тегеранского режима посетила Венесуэлу в середине октября для проведения переговоров, призванных гарантировать, что правительство этой страны предоставит убежище высокопоставленным чиновникам и их семьям в случае, если произойдет "печальное событие", и протесты выйдут из-под контроля.