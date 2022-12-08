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Высокопоставленные чиновники режима в Иране сбегут в Венесуэлу
08.12.2022 17:43 Аркадий Бочаровский

Высокопоставленные чиновники режима в Иране сбегут в Венесуэлу


Высокопоставленные чиновники режима в Иране начали переговоры о предоставлении политического убежища в случае государственного переворота. Об этом сообщил сайт Iran International, который связан с оппозицией и финансируется саудовскими деньгами.

Согласно сообщению, в случае краха режима иранские чиновники вместе со своими семьями бегут в Венесуэлу. Делегация из четырех высокопоставленных чиновников тегеранского режима посетила Венесуэлу в середине октября для проведения переговоров, призванных гарантировать, что правительство этой страны предоставит убежище высокопоставленным чиновникам и их семьям в случае, если произойдет "печальное событие", и протесты выйдут из-под контроля.

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