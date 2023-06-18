



Верховный суд принял временное постановление против закона о полиции Бен-Гвира

Верховный суд вынес временный судебный запрет против противоречивого закона, наделяющего министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира более широкими полномочиями в отношении полиции.



Постановление БАГАЦ требует, чтобы правительство ответило на петицию в течение 90 дней, и указывает на то, что суд серьезно рассматривает возможность отмены закона.



В законе, принятом по указанию Бен-Гвира, говорится, что министр национальной безопасности имеет право “определять политику полиции и общие принципы ее деятельности“, включая определение приоритетов полиции и оперативных программ, а также общие приказы и инструкции.



Бен-Гвир утверждает, что эти полномочия необходимы для наведения порядка в беззаконных районах страны и борьбы с ростом преступности, в то время как противники утверждают, что это позволит министру активно вмешиваться в оперативную деятельность полиции и допускать избирательное наведение порядка в зависимости от личной политики и идеологии министра.



“Высокий суд издал временный судебный запрет против вопиющих попыток превратить израильскую полицию в диктаторскую политическую руку, — говорится в заявлении Движения за качественное правительство в Израиле, организации, которая выступает против закона. - Закон Бен-Гвира о полномочиях полиции отправляется на свалку истории. Это то, что произойдет с остальными законами о смене режима, которые планирует правительство”.



Лидер оппозиции Яир Лапид также приветствует это решение, заявив, что его партия ”Еш Атид” ”продолжит бороться с троллингом этого злобного правительства”.

