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Верховный суд принял временное постановление против закона о полиции Бен-Гвира
18.06.2023 19:11 Ирина Демьянова

Верховный суд принял временное постановление против закона о полиции Бен-Гвира

Верховный суд вынес временный судебный запрет против противоречивого закона, наделяющего министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира более широкими полномочиями в отношении полиции.

Постановление БАГАЦ требует, чтобы правительство ответило на петицию в течение 90 дней, и указывает на то, что суд серьезно рассматривает возможность отмены закона.

В законе, принятом по указанию Бен-Гвира, говорится, что министр национальной безопасности имеет право “определять политику полиции и общие принципы ее деятельности“, включая определение приоритетов полиции и оперативных программ, а также общие приказы и инструкции.

Бен-Гвир утверждает, что эти полномочия необходимы для наведения порядка в беззаконных районах страны и борьбы с ростом преступности, в то время как противники утверждают, что это позволит министру активно вмешиваться в оперативную деятельность полиции и допускать избирательное наведение порядка в зависимости от личной политики и идеологии министра.

“Высокий суд издал временный судебный запрет против вопиющих попыток превратить израильскую полицию в диктаторскую политическую руку, — говорится в заявлении Движения за качественное правительство в Израиле, организации, которая выступает против закона. - Закон Бен-Гвира о полномочиях полиции отправляется на свалку истории. Это то, что произойдет с остальными законами о смене режима, которые планирует правительство”.

Лидер оппозиции Яир Лапид также приветствует это решение, заявив, что его партия ”Еш Атид” ”продолжит бороться с троллингом этого злобного правительства”.
 

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