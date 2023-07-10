



Выплаты семьям террористов продолжатся: ПА отвергает требования Израиля

Палестинская администрация в понедельник отклонила требования Израиля о помощи в предотвращении распада ПА. Премьер-министр ПА Мохаммад Штайе пообещал продолжить юридически-дипломатические действия против Израиля на международной арене и отклонил требование прекратить выплаты, производимые ПА семьям палестинцев, убитых или заключенных в тюрьму при совершении нападений на израильтян.



Военно-политический кабинет постановил в воскресенье, 9 июля, что Израиль предпримет шаги для предотвращения распада ПА, выдвинув при этом требование о том, чтобы палестинцы прекратили свою деятельность против Израиля на международной юридическо-дипломатической арене, прекратили подстрекательство и прекратили выплаты семьям террористов и незаконное строительство в зоне C.



Штайе, выступавший на еженедельном заседании кабинета ПА в Рамалле, сказал: “От имени палестинского правительства мы говорим, что от Израиля требуется прекратить агрессию против нашего народа, убийства, поселения и пиратство наших денег”.



Палестинские официальные лица осудили политику Израиля по изъятию средств, как акт “пиратства” и “кражи”. Штайе заявил, что “средства ПА, захваченные Израилем, принадлежат палестинцам” и должны быть возвращены им “безоговорочно и без шантажа”.



Министерство иностранных дел Палестины также отклонило требования Израиля и обвинило премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его “правую экстремистскую коалицию” “во лжи и распространении дезинформации, умаляющей их намерение предотвратить крах ПА”.



По словам министерства, действия Израиля направлены на то, чтобы “подорвать доверие к ПА среди палестинцев”.



“Министерство отвергает любые условия, выдвинутые правительством Израиля для выполнения своих обязательств в соответствии с международным правом и подписанными соглашениями”, – добавили в ведомстве.

