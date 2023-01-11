



Выписали из больницы: Болсонару планирует вернуться в Бразилию

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару сказал, что готовится покинуть США и вернуться домой в течение следующих нескольких недель, поскольку бразильская прокуратура стремится заморозить его активы после беспорядков, устроенных его сторонниками.



Об этом сообщает Financial Times.



Болсонару находится во Флориде с конца прошлого года, когда закончился его срок полномочий и он проиграл выборы.



"Я приехал [в США], чтобы остаться до конца месяца [января], но я намерен перенести свое возвращение", - заявил он.



По информации СNN, Жаира Болсонару уже выписали из больницы, куда он поступил с жалобами на боли в животе.



Отмечается, что несколько американских законодателей призвали выслать Болсонару из США после нападений его сторонников на правительственные учреждения в Бразилии.