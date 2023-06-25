



Выпалили такое, мама не горюй: Разговор Лукашенко и Пригожина “был сложным”

Разговор Александра Лукашенко и Евгения Пригожина был сложный, заявил белорусский пропагандист и частый гость прокремлевских телешоу Вадим Гигин в эфире Соловьев Livе.



Он отметил, что во время утреннего телефонного разговора Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным последний сомневался, что мятежный основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин снимет трубку, так как на тот момент он ни с кем не разговаривал. Однако, когда Лукашенко позвонил Пригожину, тот “сразу снял трубку”, заявил Гигин.



“Разговор был сложный. Там сразу выпалили такое, мама не горюй. Разговор был тяжелый достаточно”, – рассказал он.



По словам Гигина, Лукашенко изложил Пригожину “определенный план, согласованный с президентом России”.



“Ну и был такой разговор, как мне передавали, мужской. Насколько известно, не было среди требований Пригожина встречи с Путиным или требования отдать ему Шойгу или Герасимова”, – заявил Гигин.



Пропагандист подчеркнул, что все подробности разговора знают только Лукашенко, Путин и сам Евгений Пригожин, а ему стали известны некоторые детали от белорусских силовиков и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.

