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Вынесен приговор основателю движения  Crime Minister
03.09.2023 11:21 Аркадий Бочаровский

Вынесен приговор основателю движения  Crime Minister

Один из основателей движения Crime Minister был осужден за препятствование полицейскому при исполнении им служебных обязанностей.

Адвокат Гонен Бен Ицхак, общественный активист из числа основателей движения Crime Minister, сегодня утром, 3 сентября, был осужден за препятствование полицейскому при исполнении им своих обязанностей и оправдан по обвинению в участии в незаконной демонстрации.

"Я принял ваши показания во всем, что касается непонимания события", - заявил судья Циммерман: "Вы предчувствовали, что могут быть использованы водометы и возникнет опасность, и тем не менее по закону вам не позволено действовать так, как вы действовали".

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