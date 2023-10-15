



Вылетел первый эвакуационный рейс с украинцами из Израиля

В субботу, 15 октября, из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с украинцами.



Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



"Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест. Следующий рейс планируется на 15 октября, в г. Клуж (Румыния). Планируем вывезти 155 украинцев", - сообщил он.



Первый рейс осуществила авиакомпания HiSky. Эвакуированы, в основном, дети, женщины, пожилые люди, а также те граждане, которые уже несколько дней находились в Бен-Гурионе и не могли вылететь из-за массовой отмены перелетов.



В Бухаресте украинцы получат помощь от посольства в Румынии и румынских партнеров.