Новости » Политика
Вылетел первый эвакуационный рейс с украинцами из Израиля
15.10.2023 07:55 Алина Груднева

Вылетел первый эвакуационный рейс с украинцами из Израиля

В субботу, 15 октября, из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с украинцами.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест. Следующий рейс планируется на 15 октября, в г. Клуж (Румыния). Планируем вывезти 155 украинцев", - сообщил он.

Первый рейс осуществила авиакомпания HiSky. Эвакуированы, в основном, дети, женщины, пожилые люди, а также те граждане, которые уже несколько дней находились в Бен-Гурионе и не могли вылететь из-за массовой отмены перелетов.

В Бухаресте украинцы получат помощь от посольства в Румынии и румынских партнеров.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы