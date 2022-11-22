



Выходка премьера Венгрии Орбана разрастается в мощный в международный скандал

Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии. Причиной тому стала выходка венгерского премьера Виктора Орбана, который оскандалился из-за шарфа с намеком на аннексию украинской территории. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.



"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет доказана неприемлемость поступка Виктора Орбана", - заявил Николенко.



Также МИД ожидает официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательства на территориальную целостность Украины.



Напомним, что венгерский премьер Виктор Орбан пришел на футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии". На ней была изображена карта Венгрии с частями стран ЕС, а именно: Австрии, Словакии, Румынии и Хорватии.



При этом там также были включены и регионы сегодняшних Сербии и Украины. Когда-то эти территории принадлежали Королевству Венгрия к концу Первой мировой войны.



В МИД Румынии уже успели отреагировать на выходку премьера Венгрии, в частности, выразив жесткое неодобрение его поступка.



"Подобный жест находится в очевидном контрасте с атмосферой открытости и возобновлением двустороннего диалога по поводу недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште как с венгерским коллегой, так и с венгерским премьером", - говорится в тексте публикации МИД.