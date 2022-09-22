



Выходцам из Центральной Азии грозит лишение гражданства РФ за отказ воевать

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов рассказал о том, что готовится инициатива, согласно которой выходцы из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана будут обязаны проходить военную службу в течение года после получения гражданства России.



По его словам, за отказ от выполнения воинской обязанности выходцев из стран Центральной Азии будут лишать гражданства РФ. Об этом сообщает "Скат Медиа".



Кабанов рассказал, что гражданства могут лишить не только самих отказников, но и членов их семей.



По мнению эксперта, описанная инициатива должна стать своеобразным ответом на то, что вышеупомянутые страны запретили своим гражданам воевать в Украине.