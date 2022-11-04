



Выход России из зерновой сделки – очередной фейк

Реакция мира по поводу громких заявлений о "выходе" из зерновой сделки была незамедлительна. В ООН заявили, что соглашение о "зерновом коридоре" остается в силе, и инспекторы организации продолжат проверку судов. А Турция сообщила, что ее флота достаточно, чтобы обеспечить безопасность прохода судов с зерном. Без российских представителей проверки пошли быстрее, и очередь в Босфоре удалось практически ликвидировать через несколько дней. После разговоров турецкого президента Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным, а также разговора турецкого и российского министров обороны, Путин заявил, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение.



К соглашению РФ решила "вернуться". Еще и заявила, что получила "письменные гарантии" от Украины по неиспользованию зернового коридора для ведения боевых действий против России.



В реальности же Россия не получила никаких дополнительных "гарантий". Украина не использует зерновой коридор в военных целях, поэтому не давала никаких новых обязательств, которые бы выходили за пределы уже существующих.



Машина пропаганды Кремля работает по шаблону, однако круговое повторение фейков и манипуляций привело к возникновению у Запада своеобразного иммунитета к угрозам и шантажам Москвы. И теперь для всего мира уже очевидно, что за маской "супердержавы" скрываются обычные террористы.



После восьми месяцев российской СВО в Кремле требуют "гарантий безопасности" от Киева, что разительно отличается от бахвальства россиян в начале полномасштабного вторжения в Украину.