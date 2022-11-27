



Выход из тупика: Нетаниягу встретится со Смотричем

Сегодня вечером лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу и лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич проведут встречу и попытаются положить конец коалиционным переговорам.



Об этом сообщает Times of Israel.



Сообщение о возобновлении переговоров появилось после того, как Нетаниягу удалось заключить соглашение с напарником Смотрича Итамаром Бен-Гвиром из партии "Оцма Иехудит". Напомним, что одним из главных пунктов соглашения является то, что Бен-Гвир станет министром национальной безопасности с широкими полномочиями.



В то же время переговоры Нетаниягу со Смотричем увязли во взаимных обвинениях: "Религиозный сионизм" заявил, что Нетаниягу отказался от своих обещаний, а "Ликуд" обвинил партию Смотрича в преувеличенных требованиях в обмен на присоединение к коалиции.



Сам Бецалель Смотрич недавно заявил, что он полностью уверен, что "с Б-жьей помощью в ближайшие дни будет создано действительно правое правительство".



По данным Ynet, встреча Нетаниягу и Смотрича запланирована на 21:00.