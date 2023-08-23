



Выговор Нетаниягу членам кабинета: прекратить утечки



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу возмущен о последних утечек с заседаний кабинета министров.



Нетаниягу обрушился на министров с критикой: "В последнее время было много утечек, в том числе и из кабинета министров. Этого больше не должно происходить". Сообщение об этом было опубликовано на сайте Решет Бет.



В ходе обсуждения в кабинете министров представители служб безопасности рассказали о деятельности Палестинской автономии в палестинских городах, были представлены данные о десятках арестов за последние недели.

