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Выговор Нетаниягу членам кабинета: прекратить утечки
23.08.2023 10:46 Аркадий Бочаровский

Выговор Нетаниягу членам кабинета: прекратить утечки


Премьер-министр Биньямин Нетаниягу возмущен о последних утечек с заседаний кабинета министров.

Нетаниягу обрушился на министров с критикой: "В последнее время было много утечек, в том числе и из кабинета министров. Этого больше не должно происходить". Сообщение об этом было опубликовано на сайте Решет Бет.

В ходе обсуждения в кабинете министров представители служб безопасности рассказали о деятельности Палестинской автономии в палестинских городах, были представлены данные о десятках арестов за последние недели.
 

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