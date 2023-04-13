



Выговор кандидату на пост командира Национальной гвардии за встречу с Бен-Гвиром



Генерал-майор Авиноам Амуна, командир Колледжа тактического командования и командир бригады "Хермон", который упоминался как кандидат на пост командующего Национальной гвардией, получил выговор от командования от командира военных колледжей - об этом сегодня утром, 13 апреля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Выговор командования последовал после встречи полковника Амуна с министром без согласования и утверждения, как это требуется.



Командующий военными колледжами генерал Итай Виров недавно провел расследование в отношении офицера, после того как выяснилось, что тот встречался с Бен-Гвиром. Согласно выводам расследования, "офицер встретился с министром без согласования и утверждения, как это требуется, в нарушение запрета на прямые контакты между офицерами ЦАХАЛа и высшим политическим эшелоном".



Согласно заявлению армии, офицер получил выговор от командования, взял на себя ответственность за свои действия и признал их серьезность. Результаты расследования были также представлены начальнику Генштаба Герци Халеви. Полковник Амуна выйдет в отставку из ЦАХАЛа примерно через шесть месяцев, независимо от этого инцидента.