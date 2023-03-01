



Выдать желаемое за действительное: В Беларуси показали исправный самолет А-50

Белорусский государственный телеканал “Беларусь 1” показал в эфире исправный российский самолет ДРЛО-А50У, о подрыве которого ранее сообщали в объединении бывших работников силовых структур BYPOL.



“Выдать желаемое за действительное по-прежнему лучший способ для беглых получить очередной западный грант”, — заявили на телеканале, показав видео того, как российский самолет движется по взлетной полосе.



При этом неизвестно, тот ли это самолет, о котором сообщалось ранее. Также не указывается, когда были сделаны продемонстрированные кадры.



В BYPOL заявили 26 февраля, что белорусские партизаны подорвали российский военный самолет на аэродроме “Мачулищи”.



"В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит", – утверждает BYPOL.



