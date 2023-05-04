



Выборы в Турции: соперник Эрдогана Киличдароглу обещает мир и демократию

Кемаль Киличдароглу, бывший госслужащий, поддерживаемый шестипартийным оппозиционным альянсом, говорит, что если он победит, то принесет в Турцию свободу и демократию, чего бы это ни стоило.



"Молодежь хочет демократии. Они не хотят, чтобы полиция приходила к ним рано утром только потому, что они написали в пост в Twitter", — сказал он Би-би-си, имея ввиду действующий закон, который позволяет отправлять в тюрьму граждан Турции за "оскорбление президента".



Киличдароглу является главным соперником Эрдогана на выборах 14 мая и имеет небольшой отрыв в опросах общественного мнения. Ожидается, что эта напряженная гонка перейдет во второй раунд через две недели.



"Я говорю молодым людям, что они могут свободно критиковать меня. Я позабочусь о том, чтобы у них было это право", — говорит 74-летний лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).



Некоторые из сторонников Киличдароглу опасаются за его безопасность, но он говорит, что это зависит от территории.



"Быть ​​в политике в Турции означает выбирать жизнь с риском. Я буду идти своим путем, что бы ни делали Эрдоган и его союзники. Они не могут остановить меня. Они не могут меня напугать. Я дал обещание турецкому народу".



69-летний президент Эрдоган в прошлом высмеивал своего соперника, говоря, что тот "даже не может пасти овец". Но с каждым днем от него становится все труднее избавиться.



Но уйдет ли Реджеп Тайип Эрдоган спокойно, если он потерпит поражение после 20 лет пребывания у власти, сначала в качестве премьер-министра, а теперь всемогущего президента?



"Мы отправим его в отставку. Он тихо отступит. Никто не должен волноваться по этому поводу", — сказал Кылычдароглу.



Другие не так уверены. Есть признаки того, что турецкий лидер может быть готов оспорить результат, если он проиграет. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу предупредил, что голосование будет "попыткой государственного переворота со стороны Запада".



Киличдароглу сказал, что объединенная оппозиция будет проявлять бдительность, не доверяя ни президенту, ни "его Высшему избирательному совету, ни его судьям".



"Имея более одного наблюдателя на всех избирательных участках, мы хотим обеспечить правильную и надежную подачу голосов, а также надлежащий подсчет голосов. Для этого мы предпринимаем меры предосторожности и упорно готовимся последние полтора года".



Новый опрос общественного мнения показывает, что Кылычдароглу выиграет президентскую гонку, но альянс президента лидирует в борьбе за места в парламенте.



Поскольку выборы находятся на острие ножа, никто не может быть уверен, что ближайшие недели пройдут мирно, пишет BBC.

