



Выборы в Швеции: лидируют крайне правые

В Швеции состоялись парламентские выборы, результаты которых могут стать неожиданностью.



Как сообщает DW, с небольшим отрывом лидирует блок из четырех правых партий. Предварительные результаты голосования, которые были обнародованы вечером 11 сентября после подсчета почти 80%, показывают, что правые могут получить 176 из 349 мест в парламенте.



Если победит правый блок, то в правительство впервые войдет партия "Шведские демократы". DW описывает партию как "некогда маргинальную и правопопулистскую".



Ранее другие правые партии - Умеренная коалиционная, Либеральная и Христианско-демократическая - объявили, что будут готовы управлять государством при поддержке ультраправых. При этом отмечается, что рост популярности "Шведских демократов", которые поддерживают ужесточение иммиграционной политики, совпал с усилением потока мигрантов в страну.



Издание ВВС сообщает, что подсчет всех голосов на парламентских выборах в Швеции может продлиться до среды.



"Каким бы ни был результат, крайне правые "Шведские демократы" добились значительных успехов, став второй по величине партией страны после социал-демократов", - пишет ВВС.



Кроме этого, издание пишет, что партия "Шведские демократы" "родилась" из неонацистского движения в 1980-х годах.