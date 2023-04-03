



Выборы в Финляндии выиграла оппозиция, партия премьера стала третьей

Парламентские выборы в Финляндии в воскресенье выиграли партии, последние четыре года находившиеся в оппозиции.



Об этом сообщает Yle.



Первое место заняла права Национальная коалиционная партия во главе с Петтери Орппо, который может стать следующим главой правительства – 20,8% голосов и 48 мандатов в парламенте (+10).



Ультраправые "Настоящие финны" оказались на втором месте с 20,1% и получили 46 мандатов (было 39).



Социал-демократическая партия действующего премьера Санны Марин стала лишь третьей, хотя тоже улучшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами – 19,9% и 43 мандата (+3).



Больше всего мест потеряли центристы, которые будут иметь 23 мандата (-8) и "зеленые" - 13 мандатов (-7), входивших в правительство. Также левые, работавшие в последнем Кабинете министров, потеряли пять мест и будут иметь 11 мест в парламенте.



Шведская народная партия, как и в прошлом созыве будет иметь 9 мандатов, Христианские демократы - 5 и Движение "Сейчас", ранее не входившее в парламент, получило один мандат.



Больше всего голосов из отдельных кандидатов набрали глава "Настоящих финнов" Риикка Пурра (42589), лидер СДП Санна Марин (35623) и кандидат от Национальной коалиционной партии Элина Валтонен (32406).



Теперь Финляндию будут ждать недели коалиционных переговоров.



Традиционно самая крупная из основных партий в парламенте Финляндии получает первый шанс сформировать правительство, а с 1990-х годов она всегда претендовала на получение должности премьер-министра.

