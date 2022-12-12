



Выборы спикера Кнессета перенесли

Кнессет решил перенести голосование по замене спикера на утро завтрашнего дня (вторник, 13 декабря), сообщает "Аруц Шева". Изначально голосование планировалось провести сегодня.



Компромисс был достигнут после того, как было установлено, что оппозиция намерена устроить затягивание голосования. Председатель организационного комитета Кнессета, депутат Йоав Киш ("Ликуд"), предупредил о намерении лидеров оппозиции использовать филибастер для предотвращения намеченного голосования.



После того, как голосование было отложено, источники в партии "Еш Атид" не скрывали своей радости по этому поводу.



"Наша первая победа. Сегодня не будет голосования по новому спикеру. Депутат от "Ликуда" Йоав Киш был парализован, когда понял, что не сможет мобилизовать достаточное количество депутатов для голосования, а их плотный график будет продолжать откладывать его. Кто бы не думал, что Вымогателю Нетаниягу и его экстремистским партнерам будет легко сформировать правительство, теперь они понимают, насколько на самом деле слаб и устал Нетаниягу. И это только начало", - написали они.



Напомним, по итогам телефонного голосования фракция"Ликуд" единогласно одобрила просьбу Нетаниягу назначить Ярива Левина и представить его кандидатуру на пленуме Кнессета.