



Выборы президента Узбекистана: в Израиле стартовало голосование

В Израиле с 28 июня началось досрочное голосование граждан Узбекистана на досрочных выборах Президента Республики Узбекистан.



Выездное голосование организовано Посольством Узбекистана в 12 городах в местах компактного проживания граждан Узбекистана, занятых временной трудовой деятельностью:

Ашдод, Ашкелон, Рамат Ган, Бэер Шева, Герцлия, Нетания, Тель -Авив, Хайфа, Ор Йегуда,

Петах Тиква, Ришон Лецион и Холон.



На основе поступивших в Центральную избирательную комиссиию Узбекистана заявлений

о регистрации кандидатов на пост Президента на выборах зарегистрированы:

• от Народно-демократической партии — Улугбек Иноятов;

• от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Мирзиёев;

• от Социал-демократической партии «Адолат» — Робахон Махмудова;

• от Экологической партии — Абдушукур Хамзаев.



Указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева досрочные выборы главы государства назначены на 9 июля 2023 года.

Согласно статье 128 Конституции Республики Узбекистан Президент вправе назначать досрочные выборы Президента Республики Узбекистан.



В соответствии с изменениями Конституции, принятыми на референдуме 30 апреля 2023 года, Президент Узбекистана избирается на семь лет с возможностью переизбрания на второй срок.