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Выборы президента Узбекистана: в Израиле стартовало голосование
29.06.2023 16:55 Мignews.com

Выборы президента Узбекистана: в Израиле стартовало голосование

В Израиле с 28 июня началось  досрочное голосование граждан Узбекистана на досрочных выборах Президента Республики Узбекистан.

Выездное голосование организовано  Посольством  Узбекистана  в  12 городах в местах компактного проживания граждан Узбекистана, занятых временной трудовой деятельностью: 
Ашдод, Ашкелон, Рамат Ган, Бэер Шева, Герцлия, Нетания, Тель -Авив, Хайфа, Ор Йегуда, 
Петах Тиква,  Ришон Лецион и  Холон.

На основе поступивших в Центральную  избирательную комиссиию Узбекистана заявлений 
о регистрации кандидатов на пост Президента на выборах зарегистрированы:
 • от Народно-демократической партии — Улугбек Иноятов;
 • от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Мирзиёев;
 • от Социал-демократической партии «Адолат» — Робахон Махмудова;
 • от Экологической партии — Абдушукур Хамзаев.

Указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева досрочные выборы главы государства назначены на 9 июля 2023 года.
Согласно статье 128 Конституции Республики Узбекистан Президент вправе назначать досрочные выборы Президента Республики Узбекистан.

В соответствии с изменениями Конституции, принятыми на референдуме 30 апреля 2023 года, Президент Узбекистана избирается на семь лет с возможностью переизбрания на второй срок.

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