



Выборы президента Турции под угрозой из-за землетрясения

После разрушительного землетрясения в Турции, унесшего жизни тысяч людей, ожидаются трудности в проведении президентских выборов, которые Реджеп Тайип Эрдоган переносил на май.



По данным Reuters, об этом сообщил турецкий чиновник на условиях анонимности.



По его словам, обрушившееся на страну землетрясение "создает серьезные трудности" для проведения выборов в мае этого года.



"О выборах сейчас говорить рано, но так как на три месяца объявлено чрезвычайное положение, а в свете того, что около 15% населения страны проживает в пострадавшей зоне - 14 мая будет трудно провести выборы", - считает чиновник.

