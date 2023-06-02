



Выборы главного раввина Израиля будут отложены как минимум на полгода

Выборы на должности главного раввина ашкенази и мизрахи будут отложены как минимум на полгода, сообщили в пятницу израильские СМИ.



Государство объявит о своем намерении отложить выборы в БАГАЦ в пятницу, сообщило ультраортодоксальное СМИ Kikar HaShabbat , при этом правительство планирует принять необходимые законы уже в воскресенье.



Как сообщает 12 канал, Министерство по делам религий назвало юридические трудности причиной задержки.



Главные раввины Давид Лау и Ицхак Йосеф должны были закончить свой 10-летний срок на посту главного раввината в 2023 году.



Считается, что ШАС рассматривает как раввина Иегуду Дери, брата председателя Арье Дери, так и раввина Давида Йосефа, брата Ицхака Йосефа, на роль главного раввина мизрахи.



Главные раввины избираются советом из 150 человек. В число этих избирателей входят 80 раввинов (городов, советов и районов, раввинские судьи, главный раввин ЦАХАЛа) и еще 70 представителей общественности, таких как мэры, главы местных советов, министры и депутаты.

