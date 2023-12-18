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Вы спрашивали: где Чичерина?
18.12.2023 22:30 MIGnews.com

Вы спрашивали: где Чичерина?

Давно не слышно и не видно бывшую певицу. А вот она, легка на помине. Между прочим, находится в базе “Миротворец”. Ну, и судя по видео, не просто так.

Непонятно, что у Юленьки с лицевым нервом, но название города дается ей с трудом.



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