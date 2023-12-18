Вы спрашивали: где Чичерина?
Давно не слышно и не видно бывшую певицу. А вот она, легка на помине. Между прочим, находится в базе “Миротворец”. Ну, и судя по видео, не просто так.
Непонятно, что у Юленьки с лицевым нервом, но название города дается ей с трудом.
Вроде певичка была, даже "Мой рокнрол" с Би-2 однажды спела...— Igor Вице-блогер (@Igor12066848) December 17, 2023
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Как называется это психическое расстройство у Чичериной
Тг Полит Юмор pic.twitter.com/iElSg0Ykea
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