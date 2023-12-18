



Вы спрашивали: где Чичерина?

Давно не слышно и не видно бывшую певицу. А вот она, легка на помине. Между прочим, находится в базе “Миротворец”. Ну, и судя по видео, не просто так.



Непонятно, что у Юленьки с лицевым нервом, но название города дается ей с трудом.