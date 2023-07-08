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"Вы победите!" Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове
08.07.2023 20:28 Алина Груднева

"Вы победите!" Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду сделала заявление относительно 500 дней войны в Украине.

Она напомнила о том, что силы РФ буквально казнили невинных граждан в таких городах, как Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка.

"Изнасилованные женщины и дети, убитые или искалеченные бомбами... Благодаря мужеству украинских военных, благодаря сопротивлению гражданского населения мы имеем мир в Молдове. Мы солидарны с Украиной и сделаем все возможное, чтобы быть рядом с ними", - сказала она.

Санду добавила, что Молдова продолжит принимать украинских беженцев и помогать стране с транспортировкой продукции. Она подчеркнула, что все виновные к военным преступлениям в стране будут привлечены к ответственности.

"Украина победит, иначе не может и быть. Украинцы - народ мира, и мы стоим вместе с ними. Слава Украине", - резюмировала Санду.

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