



"Вы победите!" Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду сделала заявление относительно 500 дней войны в Украине.



Она напомнила о том, что силы РФ буквально казнили невинных граждан в таких городах, как Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка.



"Изнасилованные женщины и дети, убитые или искалеченные бомбами... Благодаря мужеству украинских военных, благодаря сопротивлению гражданского населения мы имеем мир в Молдове. Мы солидарны с Украиной и сделаем все возможное, чтобы быть рядом с ними", - сказала она.



Санду добавила, что Молдова продолжит принимать украинских беженцев и помогать стране с транспортировкой продукции. Она подчеркнула, что все виновные к военным преступлениям в стране будут привлечены к ответственности.



"Украина победит, иначе не может и быть. Украинцы - народ мира, и мы стоим вместе с ними. Слава Украине", - резюмировала Санду.