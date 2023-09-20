



Вы перешли черту: Ротман резко оборвал и заставил замолчать представителя БАГАЦ

Председатель комитета по конституции, праву и правосудию депутат Кнессета Симха Ротман утром 20 сентября столкнулся с представителем судебной администрации, прокурором Хагит Авраам Бехер в ходе специальных дебатов о правилах конфликта интересов, применимых к судьям. Во время слушания Ротман отказался позволить Бехер продолжить свое выступление, пока она в конце концов не решила покинуть комнату.



Бехер отвечала на обвинения, выдвинутые против главы БАГАЦа Эстер Хают, настаивавшей на участии в комиссии, которая рассматривала петиции против поправки к статье о “разумности”.

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“Комиссар по рассмотрению жалоб населения отверг все обвинения против судьи Хайют. Мотивы повторения этих обвинений теперь не имеют значения, и их цель – подорвать доверие общества к судам”, – сказала она.



В этот момент разгневанный Ротман прервал ее.



“Какое вы вообще имеете право говорить о наших мотивах? Имеете ли вы на это законное право? Проходили ли вы психологическую подготовку относительно мотивов членов Кнессета и считаете ли вы, что это ваша роль?”



Депутат отказался позволить пресс-секретарю суда продолжить и заявил: “Я требую от вас извинений, это неприличная наглость. Здесь вы перешли черту”.



Ротман отказался разрешить Бехер прочитать ответ администрации суда на обвинения его комитета и приказал приставам убрать у нее микрофон, пока она не извинится. Позже он пригрозил подать на Бехер этическую жалобу.