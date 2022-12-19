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Вы не станете отцом: одинокие мужчины в России не смогут иметь детей
19.12.2022 14:55 Аркадий Бочаровский

Вы не станете отцом: одинокие мужчины в России не смогут иметь детей

19 декабря президентом России Владимиром Путиным был подписан федеральный закон, запрещающий иностранцам в России, а также одиноким мужчинам пользоваться услугами суррогатного материнства.

Воспользоваться услугами суррогатной матери теперь смогут только граждане России, которые состоят в браке и одинокие женщины, также гражданки России, которые не могут выносить и родить ребенка по медицинским показаниям.

Закон вступает в силу со дня его официальной публикации. Примечательно, что документ уже был опубликован на официальном портале правовой информации.

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