



Вы - не евреи. Конфронтация профессора из Бар-Илана с харедим в Бней-Браке





В демонстрации, состоявшейся перед домом министра строительства и жилищного строительства Ицхака Голдкнопфа, в которой приняли участие около 30 демонстрантов из организации "Братья по оружию". В мероприятии также участвовала также профессор Элиз Брезис, директор Института экономики Азриэли при университете Бар-Илан, которая бросила одному из харедим: "Ты не еврей".



וידאו קצר מההפגנה הבוקר של אחים לנשק מול ביתו של השר גולדקנופף, אין לי מה להוסיף. הרבה רעש ברקע אבל תקשיבו pic.twitter.com/4zLm5fH6yp — חיים גולדברג (@haim_goldberg) May 16, 2023

Далее профессор Брезис сказала: "Вы оскверняете ха-Шем. Вы меняете ценность Торы. В ней сказано: "Идите за праведностью". Вы забыли самое главное - не ценности человека по отношению к месту, а ценности человека по отношению к ближнему. Вы не служите в армии". По случаю, она столкнулась с хареди, который служил в армию - о чем он прямо и сказал.Во время демонстрации, помимо прочего, демонстранты высыпали на пол купюры, чтобы выразить свое мнение о том, что ультраортодоксальная публика "присваивает" деньги светских людей.