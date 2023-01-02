



ВВС США перебросили на израильскую авиабазу шесть истребителей

ВВС США временно перебросили шесть истребителей на базу Неватим на юге Израиля в рамках военной тактики постоянного рассредоточения своих самолетов по различным авиабазам.



Об этом сообщает Times of Israel.



Во время развертывания на авиабазе Неватим шесть F-15 проведут совместные учения с израильским парком истребителей-невидимок F-35 и эскадрильей разведывательных самолетов Gulfstream G550.



Учения, которые должны состояться на этой неделе, будут имитировать удары вглубь вражеской территории.