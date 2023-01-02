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ВВС США перебросили на израильскую авиабазу шесть истребителей
02.01.2023 13:41 Ольга Белозерова

ВВС США перебросили на израильскую авиабазу шесть истребителей

ВВС США временно перебросили шесть истребителей на базу Неватим на юге Израиля в рамках военной тактики постоянного рассредоточения своих самолетов по различным авиабазам.

Об этом сообщает Times of Israel.

Во время развертывания на авиабазе Неватим шесть F-15 проведут совместные учения с израильским парком истребителей-невидимок F-35 и эскадрильей разведывательных самолетов Gulfstream G550.

Учения, которые должны состояться на этой неделе, будут имитировать удары вглубь вражеской территории.

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