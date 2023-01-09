



ВВС Израиля объявили о создании собственных космических сил

Намерение Израиля создать "космическую администрацию" во многом связано с космической программой Тегерана и сотрудничеством с Россией.

ВВС Израиля объявили о создании собственных космических сил – или "космического управления". Известно, что им будет командовать им будет офицер в звании подполковника, и цель управления - изучить, "как Израиль может использовать космос для оборонных целей".



Некоторые израильские аналитики отмечают, что новая ветвь предлагает больше информации для заголовков, чем содержания. Но военные стратеги говорят о том, что реструктуризация призвана гарантировать, что космосом больше не пренебрегают, ведь в ближайшем будущем космос может стать ареной боевых действий.



Израиль является космической державой более 30 лет, запустив свой первый спутник в 1988 году. С тех пор он продемонстрировал наступательные космические возможности, а в 2015 году продемонстрировал способность ракеты Arrow 3 перехватывать цель в космосе — способность, которая может легко использоваться в качестве противоспутникового оружия.



Известно, что новое космическое управление сосредоточит свое внимание на Иране, стремительно продвигающем свою космическую программу. Тегеран успешно запустил свои собственные спутники на модифицированных баллистических ракетах, и эта передовая ракетная программа представляет собой экзистенциальную угрозу Израилю, для противодействия которой требуются космические перехватчики, такие как Arrow 3.

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Будущее Израиля будет связано с большим количеством космических угроз, чем было ранее, а это означает, что космические технологии больше не могут игнорироваться военно-воздушными силами или передаваться научно-исследовательскому крылу MAPAT Министерства обороны.

Вместо этого необходимо разработать подробную политику космической обороны, а это означает, что новая командная структура будет развивать именно ее.



