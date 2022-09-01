



"ВВС Израиля нанесли сильнейшие удары по Сирии, оставшейся без прикрытия С-300"

Российское профессиональное издание Авиа-Про сообщает о катастрофических последствиях вывода российских систем ПРО из Сирии:



"После вывоза из Сирии ЗРК С-300, Израиль провёл одну из самых масштабных воздушных атак за последние годы.



После того, как стало известно о вывозе из Сирии дивизиона ЗРК С-300, прикрывавшего западную, центральную и северную часть арабской республики от ракетных ударов и налётов ВВС Израиля, авиация ЦАХАЛ обрушила одну из наиболее сильных атак на Сирию за последние годы. Первоначально удары пришлись на Международный аэропорт Алеппо, а после этого атаке подвергся и Международный аэропорт Дамаска. По данным источников, удары наносились как из воздушного пространства Сирии, так и из воздушного пространства Израиля.



Сирийские источники распространяют соответствующую видеозапись, утверждая, что на ней запечатлены множественные удары израильских ВВС по аэропорту в Алеппо. На видеокадрах можно увидеть сильнейшие разрывы, что, по некоторым данным, вызвано точным попаданием израильских ракет в склад боеприпасов и ракет, доставленных на территорию арабской республики из Ирана.



Примечательным является тот факт, что удары по Международному аэропорту Алеппо были нанесены за несколько минут до посадки иранского военного грузового самолёта, после чего, последний экстренно был перенаправлен в Международный аэропорт Дамаска, который уже при подлёте иранского самолёта подвергся не менее ожесточённым ударам.



По данным сирийских источников, средства ПВО Сирии смогли перехватить не менее 4 израильских ракет, однако, пока что нет никаких подтверждающих эти сведения фактов".



BREAKING: Israel just bombed Aleppo International Airport in Syria. Aleppo is Syria's economic hub.



This is after they bombed Damascus International Airport two months ago.



Israel is an aggressive bully that exports terrorism then plays the victim. pic.twitter.com/wMMmwzkZad — Richard Medhurst (@richimedhurst) August 31, 2022