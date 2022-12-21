



Введен механизм рыночной коррекции и ограничения цены на закупку природного газа

Министры энергетики стран Евросоюза ввели механизм рыночной коррекции и ограничения цены на закупку природного газа - €180 за мегаватт*час.



Этот механизм будет применяться с 15 февраля 2023 года. Определена и возможность приостановки действия Механизма в условиях повышенного риска безопасности поставок, стабильности и финансовой системы, и поставки газа в ЕС или других рисков, связанных с колебаниями спроса на голубое топливо.