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Введен механизм рыночной коррекции и ограничения цены на закупку природного газа
21.12.2022 22:15 Юлия Фрилис

Введен механизм рыночной коррекции и ограничения цены на закупку природного газа

Министры энергетики стран Евросоюза ввели механизм рыночной коррекции и ограничения цены на закупку природного газа - €180 за мегаватт*час.

Этот механизм будет применяться с 15 февраля 2023 года. Определена и возможность приостановки действия Механизма в условиях повышенного риска безопасности поставок, стабильности и финансовой системы, и поставки газа в ЕС или других рисков, связанных с колебаниями спроса на голубое топливо.

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