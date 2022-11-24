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Вучич заступился за Россию перед Европарламентом
24.11.2022 14:58 Алина Груднева

Вучич заступился за Россию перед Европарламентом

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал признание Европарламентом России страной-террористом.

 
Он призвал заниматься инфляцией и энергетикой, а не антироссийскими резолюциями.
 
Ранее Европарламент призвал Сербию присоединиться к резолюции о признании РФ страной-спонсором терроризма. В ответ Вучич сказал, что его страна способна самостоятельно принимать такие решения. 
 
"Я поздравляю их, вижу, что они уже "осчастливили" свои страны и народы такой высокой инфляцией, таким высоким потреблением энергии и таким высоким числом закрытых промышленных объектов", – сказал он.

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