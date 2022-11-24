



Вучич заступился за Россию перед Европарламентом

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал признание Европарламентом России страной-террористом.

Он призвал заниматься инфляцией и энергетикой, а не антироссийскими резолюциями.

Ранее Европарламент призвал Сербию присоединиться к резолюции о признании РФ страной-спонсором терроризма. В ответ Вучич сказал, что его страна способна самостоятельно принимать такие решения.

"Я поздравляю их, вижу, что они уже "осчастливили" свои страны и народы такой высокой инфляцией, таким высоким потреблением энергии и таким высоким числом закрытых промышленных объектов", – сказал он.