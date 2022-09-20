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Вучич выбрал нейтральную позицию по отношению к ЛГБТ
20.09.2022 05:45 Алина Груднева

Вучич выбрал нейтральную позицию по отношению к ЛГБТ

Президент Сербии Александар Вучич выбрал нейтральную позицию по отношению к ЛГБТ.

 
Он пообещал наказать противников и сторонников ЛГБТ-шествия в Белграде.
 
"Вы видели отдельных индивидуумов, которые думают, что у них есть право проводить шествия, а никто другой этого права не имеет, потому что они - нормальные, а другие, видимо, нет. Вы также видели людей, которые нарушали общественную мораль. Лица, нападавшие на полицию, понесут уголовное наказание, как и лица, которые нарушали общественную мораль, снимая трусы и штаны", - возмутился он.

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