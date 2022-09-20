



Вучич выбрал нейтральную позицию по отношению к ЛГБТ

Президент Сербии Александар Вучич выбрал нейтральную позицию по отношению к ЛГБТ.

Он пообещал наказать противников и сторонников ЛГБТ-шествия в Белграде.

"Вы видели отдельных индивидуумов, которые думают, что у них есть право проводить шествия, а никто другой этого права не имеет, потому что они - нормальные, а другие, видимо, нет. Вы также видели людей, которые нарушали общественную мораль. Лица, нападавшие на полицию, понесут уголовное наказание, как и лица, которые нарушали общественную мораль, снимая трусы и штаны", - возмутился он.