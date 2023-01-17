



Вучич: России следует прекратить вербовку сербов для войны с Украиной

Президент Сербии Александр Вучич в эфире белградского телеканала Happy TV заявил, что России следует прекратить свои усилия по вербовке сербов для участия в боевых действиях в составе ЧВК "Вагнера" в Украине.



Вучич раскритиковал российские веб-сайты и группы в социальных сетях за публикацию рекламных объявлений на сербском языке, в которых ЧВК "Вагнера" призывает добровольцев вступать в свои ряды.



Законодательная власть Сербии запрещает своим гражданам участвовать в конфликтах за границей, и несколько человек были осуждены за участие в 2014-15 годах в боевых действиях на территории Украины.



Вучич опроверг обвинения в том, что группа Вагнера во главе с Евгением Пригожиным, присутствует в Сербии, где прокремлевские и ультранационалистические организации поддержали вторжение в Украину.



Министр обороны Сербии Милош Вучевич также предостерег сербов от вступления в российскую армию.



"Это приведет к юридическим последствиям, как только они смогут нести ответственность перед государственными органами", — сказал Вучевич в эфире "Радио Свободная Европа".