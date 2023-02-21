



Вучич прогнозирует серьезные изменения на поле боя в Украине

Президент Сербии Александр Вучич считает, что в ближайшие дни в Украине ожидается серьезная эскалация в связи с поставками оружия от западных стран.



Такое мнение, моментально распространенное российскими СМИ, он выразил в интервью сербскому телеканалу Pink.



"Я ожидаю большую эскалацию конфликта после поставок танков, которые внесут изменения на поле боя, так как речь идет о самых лучших танках в мире. Западные танки — Challenger, Leopard и Abrams — являются фантастическими. Все это - отличные машины, но их будет недостаточно. После этого я ожидаю решения американцев об отправке истребителей F-16 и полной эскалации конфликта", — спрогнозировал Вучич.



Он ожидает "много плохих новостей", подчеркнув, что считает важным личные интересы Сербии оставить в этой ситуации в стороне.



По данным ТАСС, на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби он также сказал, что рассчитывает увидеть "значительные и серьезные" изменения на поле боя и в дальнейших политических действиях в отношении Сербии "со стороны Запада" уже через день, два или три.