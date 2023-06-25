



Вучич: нет сомнений, что в мятеже Пригожина было иностранное участие

Президент Сербии Александр Вучич не сомневается в том, что иностранное участие имело место в поддержке попытки мятежа ЧВК "Вагнер".



Об этом он сказал в воскресенье, 25 июня, в эфир TV Pink.



"Не хочу говорить, кто участвовал в этом извне, но даже не сомневайтесь, не должно быть никаких сомнений… У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей", - сказал он.



По словам Вучича, они выбрали тему, заявили про коррупцию на некоторых постах, что "частично верно".



"Мало кто сказал бы, что это не так. Но разве это причина напасть на свою страну и ударить ее ножом в спину в самый тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у кого были большие ожидания", - добавил он.

