



Вучич: Косово готовит ликвидацию сербов на севере страны

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти Приштины готовятся к ликвидации сербов на севере Косово "под видом борьбы с преступностью",



Он также опроверг информацию о том, что Сербия хочет напасть на Косово.



"Приштина использует ситуацию в Украине для кампании против Сербии и это ложь, что Сербия хочет напасть на кого-нибудь. Как раз наоборот — Приштина хочет напасть на север Косово и Метохию и готовит ликвидацию нашего народа", — сказал Вучич.