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Вучич: Косово готовит ликвидацию сербов на севере страны
12.08.2022 17:37 Александр Юзовский

Вучич: Косово готовит ликвидацию сербов на севере страны

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти Приштины готовятся к ликвидации сербов на севере Косово "под видом борьбы с преступностью",

Он также опроверг информацию о том, что Сербия хочет напасть на Косово.

"Приштина использует ситуацию в Украине для кампании против Сербии и это ложь, что Сербия хочет напасть на кого-нибудь. Как раз наоборот — Приштина хочет напасть на север Косово и Метохию и готовит ликвидацию нашего народа", — сказал Вучич.

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