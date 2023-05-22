



Второй Негевский саммит возможно пройдет в Марокко в конце июня

Второй Негевский саммит, скорее всего, пройдет в Марокко в конце июня. Об этом сообщил израильский дипломатический представитель газете The Times of Israel, добавив, что еще ничего не решено.



Страны, которые не были на саммите 2022 года, также будут приглашены, сказал чиновник.



Столица Рабат является возможным местом проведения саммита.



Название конференции также пока не сообщается. Министерство иностранных дел рассматривает названия, которые отражали бы более широкую региональную направленность, чем Израиль.