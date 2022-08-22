



Второй человек в МАХАШ ушел в отставку

Израильские СМИ сообщают о новой буре, потрясшей Управление расследований полицейских (МАХАШ).



Второй человек в организации, глава отдела расследований и разведки Ярон Вильнаи ушел в отставку.



Вильнаи, выходец из ШАБАКа, проработал на этой должности всего год и четыре месяца.



По данным газеты "Исраэль хайом" причиной отставки Вильнаи является конфликт с другим высокопоставленным сотрудником МАХАШ. Последний обвинил Вильнаи в “проблемных высказываниях”.



На Вильнаи жаловался человек, 14 лет проработавший в системе министерства юстиции. Его адвокат приветствовал “быстрое и эффективное разбирательство с жалобой моего клиента”.