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Второй человек в МАХАШ ушел в отставку
22.08.2022 12:05 Аркадий Бочаровский

Второй человек в МАХАШ ушел в отставку

Израильские СМИ сообщают о новой буре, потрясшей Управление расследований полицейских (МАХАШ).

Второй человек в организации, глава отдела расследований и разведки Ярон Вильнаи ушел в отставку.

Вильнаи, выходец из ШАБАКа, проработал на этой должности всего год и четыре месяца.

По данным газеты "Исраэль хайом" причиной отставки Вильнаи является конфликт с другим высокопоставленным сотрудником МАХАШ. Последний обвинил Вильнаи в “проблемных высказываниях”.

На Вильнаи жаловался человек, 14 лет проработавший в системе министерства юстиции. Его адвокат приветствовал “быстрое и эффективное разбирательство с жалобой моего клиента”.

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