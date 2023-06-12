Новости » Политика
Второе собрание Негевского форума пройдет в июле в Марокко
12.06.2023 17:25 Ирина Демьянова

Второе собрание Негевского форума пройдет в июле в Марокко

Второе собрание Негевского форума, скорее всего, состоится в Марокко в середине июля, сообщил The Times of Israel официальный представитель дипломатического корпуса.

Точная дата будет определена на предстоящем заседании руководящего комитета шести стран.

Почти наверняка название будет изменено на что-то более региональное и менее специфичное для Израиля, но окончательное решение о названии еще не принято, говорит чиновник.

Форум в Негеве объединяет Израиль с его партнерами по Авраамских соглашениях — ОАЭ, Бахрейном и Марокко, а также США и Египтом.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы