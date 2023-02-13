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ВСУ обстреляли из HIMARS штаб бригады "Восток"
13.02.2023 14:55 Ирина Демьянова

ВСУ обстреляли из HIMARS штаб бригады "Восток"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ нанесли удар из HIMARS по командному пункту "Востока" в районе Угледара. В результате погиб офицер по имени Андрей.

Ходаковский уточнил, что ВСУ несколько раз предпринимал попытки малыми группами прорваться сквозь позиции ВС РФ в районе "левее от Угледара". Атаки продолжались несколько часов.

"Видимо, раздосадованные неудачей, нанесли ночью удар HIMARS по командному пункту "Востока", – сообщил Ходаковский.
 

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